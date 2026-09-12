Concert brésilien FUSA ! Chez Paulette Réauville
samedi 12 septembre 2026 · Chez Paulette · Réauville
Informations pratiques
Réauville
Concert brésilien FUSA !
Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 19:15:00
Date(s) :
2026-09-12
Un groupe formé par des musiciens passionnés par le choro (musique populaire issue de Rio au Brésil) et les chansons populaires brésiliennes.
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Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com
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English :
A group formed by musicians who are passionate about choro (a popular music genre from Rio de Janeiro, Brazil) and Brazilian folk songs.
L’événement Concert brésilien FUSA ! Réauville a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes