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AGENDA · Réauville

Concert brésilien FUSA ! Chez Paulette Réauville

samedi 12 septembre 2026 · Chez Paulette · Réauville

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chez Paulette
Adresse
30 route d'Allan
Ville
26230 Réauville
Département
Drôme
Tarif
12 12

Réauville

Concert brésilien FUSA !

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 19:15:00

Date(s) :
2026-09-12

Un groupe formé par des musiciens passionnés par le choro (musique populaire issue de Rio au Brésil) et les chansons populaires brésiliennes.
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Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   associationdubourg@gmail.com

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English :

A group formed by musicians who are passionate about choro (a popular music genre from Rio de Janeiro, Brazil) and Brazilian folk songs.

L’événement Concert brésilien FUSA ! Réauville a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes