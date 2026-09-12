Concert brésilien FUSA ! Chez Paulette Réauville

Informations pratiques

Réauville

Concert brésilien FUSA !

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 19:15:00

Date(s) :

2026-09-12

Un groupe formé par des musiciens passionnés par le choro (musique populaire issue de Rio au Brésil) et les chansons populaires brésiliennes.

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Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com

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English :

A group formed by musicians who are passionate about choro (a popular music genre from Rio de Janeiro, Brazil) and Brazilian folk songs.

L’événement Concert brésilien FUSA ! Réauville a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes