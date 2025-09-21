Concert Breton à l’église Saint-Vincent Église Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre
Sans réservation. Tarif : participation libre.
Église Saint-Vincent — Concert breton avec les Amis de l’orgue
À 17h, laissez-vous emporter par un concert aux couleurs celtiques !
Louis Abgrall (bombarde), Marie Abgrall (harpe celtique) et Dominique Aubert (orgue) vous proposent un voyage musical à travers les chants traditionnels et danses bretonnes : Cornouaille, Léon, Trégor, Vannetais…
Une rencontre musicale chaleureuse et dépaysante, portée par les Amis de l’orgue.
Église Saint-Vincent 2 rue Pasteur, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45. Sur le plan architectural et archéologique, il s’agit d’un monument de première importance pour la compréhension de l’architecture haut-pyrénéenne postérieure au milieu du XIVe siècle. Parkings.
