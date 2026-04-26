Concert breton le Courtois / Hayes et scène ouverte / veillée bretonne Bar du Centre Feins Vendredi 22 mai, 20h30 gratuit

Concert breton gratuit du duo Le Courtois – Hayes et scène ouverte / veillée bretonne au Bar du Centre à Feins (35) vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h30 – Dans le cadre de la Fest’Yves 2026

Concert gratuit avec scène ouverte (veillée bretonne) avec le duo Le Courtois – Hayes pour un répertoire breton à danser ou à écouter entre accordéon et cuivre.

Cette soirée est ouverte à tous ceux et toutes celles qui souhaitent venir avec leur instrument, leur voix ou simplement leur bonne humeur, à la manière des veillées bretonnes.

L’association de danse bretonne Seno Breizh (Sens-de-Bretagne) qui sera présente vous propose de vous faire découvrir les danses de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T23:59:00.000+02:00

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https://www.festyves.fr/2146-concert-le-courtois-hayes-et-scene-ouverte-veille-bretonne/

Bar du Centre 11 place de l’Église, 35440 Feins Feins 35440 Ille-et-Vilaine



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