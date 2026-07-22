Informations pratiques

Rimons

Concert BRIAN LOPEZ 5fOLK / USA)

Parc Rimons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 21:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Brian Lopez nous vient tout droit d’Arizona (Tuscon) aux Etats Unis. Vu dans moultes formations (Calexico, Nouvelle vague etc), le songwriter dégage un charisme hors pair, muni d’une voix magnifique pouvant rappeler les grandes heures de Jeff Buckley ou José Gonzalez.

Dj French Tourist (ex Little Rabbits) passera des merveilles sur vinyles pendant l’apéro, dans un mood Arizona, musiques du désert etc… .

Parc Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 davidlespes@gmail.com

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English : Concert BRIAN LOPEZ 5fOLK / USA)

L’événement Concert BRIAN LOPEZ 5fOLK / USA) Rimons a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de l’Entre-deux-Mers