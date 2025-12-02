Concert Brieg Guerveno [ Festival Taol Kurun ] Espace Benoîte Groult Quimperlé

Concert Brieg Guerveno [ Festival Taol Kurun ]

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:20:00

2026-01-24

Un noz a vo, c’est le nom du dernier album de Brieg Guerveno. Cela signifie une nuit viendra , comme on dirait un jour viendra ou il était une fois .

Alternant ballades acoustiques et envolées héroïques drapées de cordes, le chanteur se livre dans sa langue natale, le breton. Il creuse le sillon d’une pop-folk moderne en explorant les tempêtes intérieures, l’acceptation de la perte, le feu du cœur et la nature qui nous entoure.

Un disque encensé par la critique. Entouré de ses musiciens, il proposera un concert à la fois intense, délicat et envoûtant à l’espace Benoîte-Groult.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique.

Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Concert assis, réservation aussi possible à l’Office de Tourisme Quimperlé les Rias. .

