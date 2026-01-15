Concert Brins de zinc trio Blancafort

Concert Brins de zinc trio

Salle des fêtes Blancafort Cher

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Brins De Zinc Trio, un groupe de musique française reconnu pour son style unique et ses compositions riches en émotions.

Composé de 3 musiciens talentueux Éric L’HEUDE percussions, Hervé LAHOUSSE guitare, Freddy POTHEQUE basse. Leur complicité vocale et instrumentale est évidente dans chaque morceau.

Le trio se distingue par ses chansons aux textes de qualité explorant divers thèmes avec profondeur et poésie, invitant le public à participer. Dans une ambiance conviviale, c’est le plaisir de jouer avec le public au fil des notes et au gré des mots avec une pointe d’humour.

Organisé par l’association Blancafort et Patrimoine 12 .

Salle des fêtes Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 63 90 64 ginette.enguerrand@wanadoo.fr

English :

Brins De Zinc Trio, a French music group renowned for its unique style and emotionally-charged compositions.

