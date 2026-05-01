Briscous

Concert

Salle Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Avec les groupes Kalakan et les frères Berçaits.

A capella .

Salle Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Concert

L’événement Concert Briscous a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque