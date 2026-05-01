Concert Briscous
Concert Briscous samedi 23 mai 2026.
Briscous
Concert
Salle Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Avec les groupes Kalakan et les frères Berçaits.
A capella .
Salle Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Concert
L’événement Concert Briscous a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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