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Concert Briscous

Concert Briscous

Concert Briscous samedi 23 mai 2026.

Adresse : Salle Bixintxo

Ville : 64240 Briscous

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Briscous

Concert

Salle Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Avec les groupes Kalakan et les frères Berçaits.
A capella   .

Salle Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Concert

L’événement Concert Briscous a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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