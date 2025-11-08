Concert Brit Floyd Quai de la Réunion Le Havre

Concert Brit Floyd

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Brit Floyd revient sur scène en 2025 avec leur production la plus grande et la plus spectaculaire à ce jour, célébrant le 50ème anniversaire de l’album classique de Pink Floyd Wish You Were Here , accompagné d’un spectacle de lumières époustouflant, et d’un écran circulaire emblématique. Sorti en 1975 et comprenant quatre des chansons les plus aimées du groupe, Shine On You Crazy Diamond , Welcome to the Machine , Have a Cigar et la chanson éponyme, Wish You Were Here est largement considéré comme l’un des plus grands albums de tous les temps.

Le spectacle de plus de 2h30 inclura également des morceaux classiques du catalogue d’albums de Pink Floyd, y compris The Dark Side of the Moon , The Wall , Animals , The Division Bell , Meddle et bien plus encore.

Montant sur scène pour interpréter note pour note toutes ces chansons classiques de Pink Floyd, le groupe de musiciens que le public a appris à aimer et respecter dans le monde entier au fil des années, avec le guitariste/chanteur principal et directeur musical de longue date Damian Darlington et le bassiste/chanteur principal Ian Cattell ainsi que les autres musiciens experts qui ont rejoint les rangs de Brit Floyd au cours de la dernière décennie.

Le spectacle de Brit Floyd est devenu un phénomène, largement considéré comme la plus grande expérience de tribute rock au monde ! .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Concert Brit Floyd

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Brit Floyd Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie