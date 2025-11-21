Concert BROKEN BACK + FAV La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – EUR

+2€ sur place

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

Après 400 concerts et des millions d’écoutes, l’icône de la scène électro-pop française, séduit par ses mélodies captivantes et ses rythmes solaires. Avec un nouvel album à venir en octobre 2025, il continue de rayonner dans le monde de la musique.

+33 4 75 02 00 46 accueilbilleterie@lacordo.com

English :

After 400 concerts and millions of listens, the icon of the French electro-pop scene seduces with his captivating melodies and sunny rhythms. With a new album due in October 2025, he continues to shine in the music world.

German :

Nach 400 Konzerten und Millionen von Hörern verführt die Ikone der französischen Elektropop-Szene mit seinen fesselnden Melodien und sonnigen Rhythmen. Mit einem neuen Album, das im Oktober 2025 erscheinen wird, strahlt er weiterhin in der Musikwelt.

Italiano :

Dopo 400 concerti e milioni di ascolti, l’icona della scena electro-pop francese affascina il pubblico con le sue melodie accattivanti e i suoi ritmi solari. Con un nuovo album previsto per ottobre 2025, continua a lasciare il segno nel mondo della musica.

Espanol :

Tras 400 conciertos y millones de escuchas, el icono de la escena electro-pop francesa cautiva al público con sus melodías cautivadoras y sus ritmos soleados. Con un nuevo álbum previsto para octubre de 2025, sigue dejando huella en el mundo de la música.

