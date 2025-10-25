Concert Brooklyn Funk Essentials Le Cargo de Nuit Arles

Concert Brooklyn Funk Essentials Le Cargo de Nuit Arles samedi 25 octobre 2025.

Concert Brooklyn Funk Essentials

Samedi 25 octobre 2025 de 21h30 à 23h30.

Ouverture des ports à 20Heures. Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 21:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Vous aimez la musique funky et endiabler: Venez découvrir Le groupe Brooklyn Funk Essentials à travers un concert qui promet d’être explosif !

30 ans de groove, pas une ride ! Brooklyn Funk Essentials célèbre l’anniversaire de leur album culte Cool & Steady & Easy (60 millions de streams) avec un passage attendu au Cargo de Nuit !

Le 25 octobre, la légende du funk cosmopolite débarque à Arles pour un concert entre passé mythique et futur brûlant. Après une nomination aux Grammy et le succès de leur album Intuition (Artiste et Chanson de l’année 2023 selon Soul Tracks), le groupe revient en studio pour préparer un tout nouveau disque !



Prêts à vibrer ? Cuivres enflammés, basses qui font trembler les murs, et une énergie qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Ne manquez pas ce rendez-vous funk exceptionnel ! .

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

If you like your music funky and wild, come and discover Brooklyn Funk Essentials in what promises to be an explosive concert!

German :

Wenn Sie funkige Musik mögen, sollten Sie die Brooklyn Funk Essentials kennenlernen, die ein explosives Konzert geben werden.

Italiano :

Se vi piace la musica funky e in levare, venite a scoprire i Brooklyn Funk Essentials in quello che si preannuncia come un concerto esplosivo!

Espanol :

Si te gusta la música funky y alegre, ven a descubrir Brooklyn Funk Essentials en lo que promete ser un concierto explosivo.

L’événement Concert Brooklyn Funk Essentials Arles a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme d’Arles