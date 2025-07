Concert Brothers à la Tuilière Carry-le-Rouet

Concert Brothers à la Tuilière Carry-le-Rouet jeudi 7 août 2025.

Concert Brothers à la Tuilière

Jeudi 7 août 2025 à partir de 21h. Calanque de la Tuilière Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Jeudi 2025-08-07 21:00:00

2025-08-07

Le duo incontournable de la Côte Bleue vous présente son répertoire de reprises des plus belles chansons pop-rock français et international

.

Calanque de la Tuilière Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

English :

The essential Côte Bleue duo presents its repertoire of covers of the best French and international pop-rock songs

German :

Das unumgängliche Duo von der Côte Bleue präsentiert Ihnen sein Repertoire an Coverversionen der schönsten französischen und internationalen Pop-Rock-Songs

Italiano :

L’imperdibile duo della Côte Bleue presenta il suo repertorio di cover delle migliori canzoni pop-rock francesi e internazionali

Espanol :

El ineludible dúo de la Côte Bleue presenta su repertorio de versiones de las mejores canciones del pop-rock francés e internacional

