Concert Bruit ≤ + Mina Raayeb Club Carène Brest

Concert Bruit ≤ + Mina Raayeb

Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

2026-01-24

– Bruit ≤

Furieusement virtuose et profondément engagé, le groupe formé en 2016 avec l’ambition de fuir les carcans de l’industrie musicale et de retrouver une création pure, s’est imposé en quelques années comme un représentant incontournable du post-rock hexagonal, un style qu’il a absorbé et malaxé au fil de ses inspirations implacables. Après un passage remarqué dans les studios de KEXP à Seattle, le quatuor français a dévoilé en 2025 The Age of Ephemerality , disponible via Pelagic Records, un album qu’il défendra sur scène en tournée.

– Mina Raayeb

Un trio formé en 2023 à Brest, réunissant Xavier Guillaumin (synthés, basse) Anthony-Mehdi Affari (drum, sampler), ainsi que le rappeur Lemmy Delamarre. Le groupe développe une musique au croisement de l’indus, de l’électro et du hip-hop. Avec une approche percussive sombre et des mélodies hypnotiques, leur musique évoque des artistes comme Dälek, zamilska ou Jonathan Snipes. Désillusionnée mais incandescente, la musique du trio emprunte des chemins de traverse mélancoliques, créant un paysage sonore Carpenterien où se fondent machines corrompues, néons fatigués et boom-bap irrépressible.

Ouverture des portes à 20h30.

Réservation recommandée.

