Concert Bruit, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Bruit

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

BRUIT ≤ se forme en 2016 avec l’ambition de fuir les carcans de l’industrie musicale et de retrouver une création pure, affranchie des contraintes commerciales. Furieusement virtuose et profondément engagé, le quatuor français absorbe et malaxe le post-rock au fil de ses inspirations implacables. Il navigue ainsi entre rock symphonique, electro-ambient et néo-classique de manière frappante, usant aussi bien de l’acoustique que de l’électronique. Après deux albums salués par la critique, le groupe prend la route avec des monuments comme Amenra ou EZ3kiel et se produit en live dans les studios de KEXP à Seattle. Son dernier album The Age of Ephemerality explore de nouveaux horizons tout en restant fidèle à ses racines sonores.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Concert Bruit

L’événement Concert Bruit Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie