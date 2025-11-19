CONCERT Bruits de Lune Laurent Germain + Melkior Amiens
CONCERT Bruits de Lune Laurent Germain + Melkior Amiens mercredi 19 novembre 2025.
CONCERT Bruits de Lune Laurent Germain + Melkior
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19 18:30:00
2025-11-19
MER. 19 NOVEMBRE 2025
18:30
Laurent Germain
Chanson française | FR/80
19:10
Laurent Germain sont deux frères originaires de Picardie. Leur projet veut renouer avec la tradition de grande chanson française à texte, alliée à des sonorités contemporaines électroniques et rock.
Melkior
World / Trip-Hop / Dub | FR/80
20:05
Live Dub narratif teinté d’électro et de hip-hop, Melkior puise ses influences, de l’orient à l’Asie. Bon voyage !
Organisateur Émission en direct sur Radio Campus Amiens 87.7
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
WEDNESDAY nOVEMBER 19, 2025
18:30
Laurent Germain
French song | FR/80
19:10
Laurent Germain are two brothers from Picardy. Their project aims to revive the tradition of great French chanson à texte, combined with contemporary electronic and rock sounds.
Melkior
World / Trip-Hop / Dub | FR/80
20:05
Live Dub narrative tinged with electro and hip-hop, Melkior draws its influences from the East to Asia. Bon voyage!
Organizer: Live broadcast on Radio Campus Amiens 87.7
German :
MITTWOCH. 19. NOVEMBER 2025
18:30
Laurent Germain
Französisches Chanson | FR/80
19:10
Laurent Germain sind zwei Brüder aus der Picardie. Ihr Projekt will an die Tradition des großen französischen Chansons mit Texten anknüpfen, verbunden mit zeitgenössischen elektronischen und rockigen Klängen.
Melkior
World / Trip-Hop / Dub | FR/80
20:05
Melkior ist eine Live-Dub-Erzählung mit Elektro- und Hip-Hop-Einflüssen, die vom Orient bis nach Asien reicht. Gute Reise!
Veranstalter: Live-Sendung auf Radio Campus Amiens 87.7
Italiano :
MERCOLEDI’. 19 NOVEMBRE 2025
18:30
Laurent Germain
Chanson francese | FR/80
19:10
Laurent Germain sono due fratelli della Piccardia. Il loro progetto mira a far rivivere la tradizione della grande chanson à texte francese, combinata con suoni elettronici e rock contemporanei.
Melkior
Mondo / Trip-Hop / Dub | FR/80
20:05
Live Dub narrativo tinto di electro e hip-hop, Melkior trae le sue influenze dall’Oriente all’Asia. Bon voyage!
Organizzatore: Trasmissione in diretta su Radio Campus Amiens 87.7
Espanol :
MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE 2025
18:30
Laurent Germain
Canción francesa | FR/80
19:10
Laurent Germain son dos hermanos de Picardía. Su proyecto pretende revivir la tradición de la gran chanson à texte francesa, combinada con sonidos electrónicos y rock contemporáneos.
Melkior
World / Trip-Hop / Dub | FR/80
20:05
Live Dub narrativo teñido de electro y hip-hop, Melkior extrae sus influencias de Oriente a Asia. ¡Buen viaje!
Organizador: Retransmisión en directo en Radio Campus Amiens 87.7
L’événement CONCERT Bruits de Lune Laurent Germain + Melkior Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS