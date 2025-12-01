CONCERT Bruits de Lune Samara Stoner Sessions Amiens

17 Quai Bélu Amiens Somme

CARTE BLANCHE

Samara Stoner Sessions

Rock / Métal | FR

18:30

Pour cette deuxième carte blanche, c’est l’association Samara Stoner Session qui est derrière la programmation !

Très active, on oublierait que l’asso a vu le le jour en 2022. Son but mettre en avant les groupes gravitant autour de la scène stoner/doom, du garage au sludge en passant par le post metal. Avec une trentaine de concerts à son actif, l’association cherche aujourd’hui à développer de nouvelles formes de diffusion live tout en accompagnant les groupes dans la promotion de leur musique.

Organisateur Émission en direct sur Radio Campus Amiens 87.7

Tarif normal Gratuit, sans réservation

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

WEDNESDAY dECEMBER 17, 2025

18:30

CARTE BLANCHE

Samara Stoner Sessions

Rock / Metal | FR

18:30

For this second carte blanche, the Samara Stoner Session association is behind the programming!

A very active organization, you’d be forgiven for forgetting that it was founded in 2022. Its aim: to showcase bands gravitating around the stoner/doom scene, from garage to sludge to post metal. With some thirty concerts to its credit, the association is now seeking to develop new forms of live distribution, while helping bands to promote their music.

Organizer: Live broadcast on Radio Campus Amiens 87.7

Regular price: Free, no reservation required

German :

MITTWOCH. 17. DEZEMBER 2025

18:30

CARTE BLANCHE

Samara Stoner Sessions

Rock / Metal | FR

18:30

Die Samara Stoner Session ist die zweite Carte Blanche, bei der der Verein Samara Stoner Session hinter dem Programm steht!

Der Verein ist sehr aktiv und man könnte fast vergessen, dass er erst 2022 gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, Bands aus der Stoner/Doom-Szene, von Garage über Sludge bis hin zu Post Metal, in den Vordergrund zu stellen. Mit etwa 30 Konzerten auf der Habenseite versucht der Verein heute, neue Formen der Live-Übertragung zu entwickeln und die Bands bei der Förderung ihrer Musik zu unterstützen.

Veranstalter: Live-Sendung auf Radio Campus Amiens 87.7

Normaltarif: Kostenlos, keine Reservierung erforderlich

Italiano :

MERCOLEDI’. 17 DICEMBRE 2025

18:30

CARTE BLANCHE

Samara Stoner Sessions

Rock / Metal | FR

18:30

Per questa seconda carta bianca, l’associazione Samara Stoner Session è dietro la line-up!

Un’organizzazione molto attiva, tanto da far dimenticare che è stata fondata nel 2022. Il suo obiettivo è quello di presentare le band della scena stoner/doom, dal garage allo sludge al post-metal. Con una trentina di concerti all’attivo, l’associazione sta cercando di sviluppare nuove forme di distribuzione dal vivo e di aiutare le band a promuovere la loro musica.

Organizzatore: Trasmissione in diretta su Radio Campus Amiens 87.7

Tariffa normale: gratuita, senza prenotazione

Espanol :

MIERCOLES 17 DICIEMBRE 2025

18:30

CARTE BLANCHE

Sesiones Samara Stoner

Rock / Metal | FR

18:30

Para esta segunda carta blanca, ¡la asociación Samara Stoner Session está detrás del cartel!

Se trata de una asociación muy activa, que se olvida de su creación en 2022. Su objetivo es dar a conocer a los grupos de la escena stoner/doom, del garage al sludge pasando por el post-metal. Con una treintena de conciertos a sus espaldas, la asociación quiere desarrollar nuevas formas de distribución en directo y ayudar a los grupos a promocionar su música.

Organizador: Retransmisión en directo en Radio Campus Amiens 87.7

Tarifa normal: gratuita, sin reserva

L’événement CONCERT Bruits de Lune Samara Stoner Sessions Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS