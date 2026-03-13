CONCERT BRUNELLE ET LÉON

Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Avec Brunelle et Léon, embarquez pour un tour du monde musical en deux heures, à écouter… et à danser !

Le duo propose des adaptations de musiques venues de nombreux horizons

pop, cumbia, musiques andines, folk, rock, pizzica, chanson française ou encore musiques d’Europe de l’Est.

Avec Brunelle et Léon, embarquez pour un tour du monde musical en deux heures, à écouter… et à danser !

Le duo propose des adaptations de musiques venues de nombreux horizons

pop, cumbia, musiques andines, folk, rock, pizzica, chanson française ou encore musiques d’Europe de l’Est.

Le spectacle mêle airs internationalement connus et musiques traditionnelles plus rares, interprétés dans plus de dix langues. Une invitation festive au voyage, entre découverte et partage. .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 85 85 06 80 sistre@orange.fr

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English :

Join Brunelle and Léon as they take you on a two-hour musical tour of the world, for listening? and dancing!

The duo offers adaptations of music from many horizons:

pop, cumbia, Andean music, folk, rock, pizzica, French chanson and Eastern European music.

L’événement CONCERT BRUNELLE ET LÉON Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil Départemental