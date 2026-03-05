CONCERT BRUNELLE ET LÉON TRIO Allenc
CONCERT BRUNELLE ET LÉON TRIO Allenc samedi 7 mars 2026.
CONCERT BRUNELLE ET LÉON TRIO
Local du Foyer Allenc Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous samedi 7 mars à 20h au local du foyer pour un concert musiques du monde avec Brunelle et Léon Trio, suivi d’une soirée dansante.
Entrée 10€.
Restauration et buvette sur place.
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous samedi 7 mars à 20h au local du foyer pour un concert musiques du monde avec Brunelle et Léon Trio, suivi d’une soirée dansante.
Entrée 10€.
Restauration et buvette sur place. .
Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer rural d’Allenc invites you to join them on Saturday March 7 at 8pm for a world music concert with Brunelle et Léon Trio, followed by dancing.
Admission 10?
Catering and refreshments on site.
L’événement CONCERT BRUNELLE ET LÉON TRIO Allenc a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere