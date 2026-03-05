CONCERT BRUNELLE ET LÉON TRIO Allenc

CONCERT BRUNELLE ET LÉON TRIO

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Demi-journée

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous samedi 7 mars à 20h au local du foyer pour un concert musiques du monde avec Brunelle et Léon Trio, suivi d’une soirée dansante.

Entrée 10€.

Restauration et buvette sur place.

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

English :

The Foyer rural d’Allenc invites you to join them on Saturday March 7 at 8pm for a world music concert with Brunelle et Léon Trio, followed by dancing.

Admission 10?

Catering and refreshments on site.

