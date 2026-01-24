Concert Brutality Sound System X Hot Peppers Sound Halles de Gaztelu Hendaye
Concert Brutality Sound System X Hot Peppers Sound Halles de Gaztelu Hendaye samedi 7 février 2026.
Concert Brutality Sound System X Hot Peppers Sound
Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
3ème édition du Halles Star Sound System Lanetik Egina accueille cette année Brutality Sound System et Hot Peppers Sound.
Une grosse soirée good vibes Reggae Dub, Uk Roots 90’s à nos jours, Dubplates mix… 6 Scoops.
Bar et restauration sur place. .
English : Concert Brutality Sound System X Hot Peppers Sound
