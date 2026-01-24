Concert Brutality Sound System X Hot Peppers Sound Halles de Gaztelu Hendaye

Concert Brutality Sound System X Hot Peppers Sound

Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

3ème édition du Halles Star Sound System Lanetik Egina accueille cette année Brutality Sound System et Hot Peppers Sound.

Une grosse soirée good vibes Reggae Dub, Uk Roots 90’s à nos jours, Dubplates mix… 6 Scoops.

Bar et restauration sur place. .

