CONCERT BRUYÈRE Thuir

CONCERT BRUYÈRE

7 PASSAGE JEANTET VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Bruyère propose des chansons portées par des textes sensibles et poétiques.

Les arrangements signés Sendra Studio, apportent une dimension électro à cet univers.

Le résultat une musique à la fois intime et puissante, mêlant poésie et énergie….

English :

Bruyère offers songs with sensitive, poetic lyrics.

The arrangements, by Sendra Studio, add an electro dimension to this universe.

The result is music that is both intimate and powerful, blending poetry and energy….

German :

Bruyère bietet Lieder, die von sensiblen und poetischen Texten getragen werden.

Die Arrangements, die von Sendra Studio stammen, verleihen dieser Welt eine Elektro-Dimension.

Das Ergebnis: eine intime und zugleich kraftvolle Musik, die Poesie und Energie miteinander verbindet….

Italiano :

Bruyère esegue canzoni con testi sensibili e poetici.

Gli arrangiamenti, curati da Sendra Studio, aggiungono una dimensione electro a questo universo.

Il risultato è una musica intima e potente al tempo stesso, che unisce poesia ed energia….

Espanol :

Bruyère interpreta canciones con letras sensibles y poéticas.

Los arreglos, a cargo de Sendra Studio, añaden una dimensión electro a este universo.

El resultado es una música a la vez íntima y poderosa, que combina poesía y energía….

