Concert Buddy Blues Le Moulin bouge Monein

Le Moulin bouge 10 chemin du moulin de Cassou Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Buddy Blues Duo est un duo atypique, composé de deux guitares électriques et d’un chant au service d’un vaste répertoire blues (et ses périphéries) aux arrangements tout à la fois funky/rock, modernes, dépouillés et sophistiqués.

Les morceaux interprétés vont des années 30 à nos jours. .

Le Moulin bouge 10 chemin du moulin de Cassou Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com

