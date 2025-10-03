Concert Buddy Blues Le Moulin bouge Monein
Concert Buddy Blues Le Moulin bouge Monein vendredi 3 octobre 2025.
Concert Buddy Blues
Le Moulin bouge 10 chemin du moulin de Cassou Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Buddy Blues Duo est un duo atypique, composé de deux guitares électriques et d’un chant au service d’un vaste répertoire blues (et ses périphéries) aux arrangements tout à la fois funky/rock, modernes, dépouillés et sophistiqués.
Les morceaux interprétés vont des années 30 à nos jours. .
Le Moulin bouge 10 chemin du moulin de Cassou Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com
