CONCERT BUDDY'S TEAM Pointis-de-Rivière samedi 29 novembre 2025.
SALLE DES FÊTES Pointis-de-Rivière
Tarif : 5 EUR
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29 23:00:00
2025-11-29
Concert pop rock.
L’ADAC présente son groupe adulte rock issu de l’école de musique de Clarac lors d’un concert organisé par l’AGV Plaine de Rivière. 5 .
SALLE DES FÊTES Pointis-de-Rivière 31210 Haute-Garonne Occitanie
English :
Pop rock concert.
German :
Pop-Rock-Konzert.
Italiano :
Concerto pop rock.
Espanol :
Concierto de pop rock.
