CONCERT BUDDY’S TEAM Pointis-de-Rivière samedi 29 novembre 2025.

SALLE DES FÊTES Pointis-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Concert pop rock.
L’ADAC présente son groupe adulte rock issu de l’école de musique de Clarac lors d’un concert organisé par l’AGV Plaine de Rivière. 5  .

SALLE DES FÊTES Pointis-de-Rivière 31210 Haute-Garonne Occitanie  

English :

Pop rock concert.

German :

Pop-Rock-Konzert.

Italiano :

Concerto pop rock.

Espanol :

Concierto de pop rock.

