CONCERT BUDDY’S TEAM

SALLE DES FÊTES Pointis-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 21:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Concert pop rock.

L’ADAC présente son groupe adulte rock issu de l’école de musique de Clarac lors d’un concert organisé par l’AGV Plaine de Rivière. 5 .

SALLE DES FÊTES Pointis-de-Rivière 31210 Haute-Garonne Occitanie

English :

Pop rock concert.

German :

Pop-Rock-Konzert.

Italiano :

Concerto pop rock.

Espanol :

Concierto de pop rock.

L’événement CONCERT BUDDY’S TEAM Pointis-de-Rivière a été mis à jour le 2025-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE