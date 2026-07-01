Concert Buen Rollito Place Royale Lescar
dimanche 19 juillet 2026 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert Buen Rollito
Place Royale Belvédère Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi
au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.
Buen Rollito vous invite à un véritablevoyage musical entre l’Espagne et l’Amérique latine avec leurs rythmes ensoleillés et entraînants qui donnent immédiatement envie de chanter et de
danser. De grands classiques au programme avec Buena Vista Social Club, Manu Chao, Muchachito ou encore les Gipsy Kings. Ce trio latino réunit trois musiciens expérimentés, bien connus des scènes françaises Gilles Casadebaig (Beaux Dégâts), Jano Castro (Kimbala) , et Laurent Delpech (Sangria Gratuite).
– Restauration et buvette avec La Régalotte du Caviste – .
Place Royale Belvédère Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Buen Rollito
L’événement Concert Buen Rollito Lescar a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- Balade médiévale Place Royale Lescar 10 juillet 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 11 juillet 2026
- Visites de la ferme Emmaüs Emmaüs Lescar-Pau Lescar 15 juillet 2026
- Visite Ferme Aquaponique Eauzons Lescar 15 juillet 2026
- Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar 15 juillet 2026