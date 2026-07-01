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Concert Buen Rollito Place Royale Lescar

dimanche 19 juillet 2026 · Place Royale · Lescar

Concert Buen Rollito Place Royale Lescar

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Royale
Adresse
Belvédère
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lescar

Concert Buen Rollito

Place Royale Belvédère Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi
au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.

Buen Rollito vous invite à un véritablevoyage musical entre l’Espagne et l’Amérique latine avec leurs rythmes ensoleillés et entraînants qui donnent immédiatement envie de chanter et de
danser. De grands classiques au programme avec Buena Vista Social Club, Manu Chao, Muchachito ou encore les Gipsy Kings. Ce trio latino réunit trois musiciens expérimentés, bien connus des scènes françaises Gilles Casadebaig (Beaux Dégâts), Jano Castro (Kimbala) , et Laurent Delpech (Sangria Gratuite).

– Restauration et buvette avec La Régalotte du Caviste –   .

Place Royale Belvédère Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 

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English : Concert Buen Rollito

L’événement Concert Buen Rollito Lescar a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

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