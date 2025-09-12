concert BUGS BLUES Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Cercle de travailleurs de BROCAS 619, rue des Forgerons Brocas Landes

Fondé par Laurent Marie, chanteur Harmoniciste et Colette, chanteuse claviériste, le groupe les Bugs Blues jouera en hommage à son créateur, disparu en juillet dernier.

Concert où l’amour du blues, blues roots au blues rock, continue de vivre entre reprises et compositions.

Anciennement connu sous le nom des Red Médoc ce groupe a changé de nom depuis son installation dans les Landes et l’intégration de Xavier a la guitare, Tintin a la batterie et Alfredo a la basse, Colette tjs au clavier et au chant.

Le Cercle de BROCAS s’associe pleinement à l’ hommage qui sera rendu à cet excellent artiste qui restera dans la mémoire vivante de tous ceux qui l’ont connu

Notez bien le rendez vous pour ce concert exceptionnel le vendredi 12 septembre à 21h .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619, rue des Forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

