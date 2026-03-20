Concert Bulle d’art (rap, hip-hop, afro, rock) Ribérac
Concert Bulle d’art (rap, hip-hop, afro, rock) Ribérac vendredi 3 avril 2026.
Concert Bulle d’art (rap, hip-hop, afro, rock)
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Concert Bulle d’Art salle d’exposition du centre culturel (13 pl G de Gaulle)
18h, avec OSLO 17 (RAP) et DJ Dunbaar (Mixs funk, afro, rock, hip hop)
Entrée libre et buvette sur place
Concert Bulle d’Art salle d’exposition du centre culturel (13 pl G de Gaulle)
18h, avec OSLO 17 (RAP) et DJ Dunbaar (Mixs funk, afro, rock, hip hop)
Entrée libre et buvette sur place .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68
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English : Concert Bulle d’art (rap, hip-hop, afro, rock)
Bulle d’Art concert exhibition hall at the cultural center (13 pl G de Gaulle)
6pm, with OSLO 17 (RAP) and DJ Dunbaar (Mixes funk, afro, rock, hip hop)
Free admission and refreshments on site
L’événement Concert Bulle d’art (rap, hip-hop, afro, rock) Ribérac a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne