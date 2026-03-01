Concert bulles chantantes

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 18:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Dans une ambiance festive et accessible à tous, laissez-vous porter par les mélodies et profitez d’une parenthèse artistique pleine de bonne humeur.

Concert Bulles chantantes

La chorale Chanteval de Munster vous invite à découvrir trois bulles chantantes aux ambiances variées baroque, anglaise et contemporaine. Elles seront interprétées par une cinquantaine de choristes dans diverses formations.

Agnès Keller cheffe de chœur et flûtiste assurera la direction vocale et instrumentale de ce programme porteur d’émotions musicales variées.

Un quatuor de flutes à bec ponctuera le concert par des morceaux en résonance avec la couleur de chaque bulle.

La pianiste Genevieve Philipp accompagnera les chanteurs pour certaines pièces.

Entrée libre Plateau .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 15 09 00 chorale@chanteval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a festive atmosphere accessible to all, let yourself be carried away by the melodies and enjoy an artistic interlude full of good humor.

L’événement Concert bulles chantantes Munster a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster