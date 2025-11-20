Concert Burkina Azza Espace Robert Flambeau Mirecourt
Concert Burkina Azza
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Jeudi 2025-11-20 20:15:00
Concert Burkina Azza
Espace Flambeau
Un concert, un voyage, une rencontre.
En partenariat avec l’association Terre et PlumesTout public
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 22 23 66 88 christinedoridant66@gmaill.com
English :
Concert Burkina Azza
Espace Flambeau
A concert, a journey, a meeting.
In partnership with the association Terre et Plumes
German :
Konzert Burkina Azza
Raum Flambeau
Ein Konzert, eine Reise, eine Begegnung.
In Partnerschaft mit dem Verein Terre et Plumes
Italiano :
Concerto Burkina Azza
Spazio Flambeau
Un concerto, un viaggio, un incontro.
In collaborazione con l’associazione Terre et Plumes
Espanol :
Concierto Burkina Azza
Espace Flambeau
Un concierto, un viaje, un encuentro.
En colaboración con la asociación Terre et Plumes
