Concert burlesque Le dernier concert Soyaux
Espace Matisse Soyaux Charente
Tarif : 7 – 7 – 11 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
Échauffés et costumés, deux musiciens entrent en scène. À priori, tout semble sous contrôle. Soudain, un grain de sable se coince dans les rouages.
Un duo musical chaotique et burlesque évoluant dans un joyeux chaos, entre clownerie et virtuosité.
Espace Matisse Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 danielle.paul@mairie-soyaux.fr
Warmed up and in costume, two musicians take to the stage. On the surface, everything seems to be under control. Suddenly, a grain of sand gets stuck in the gears.
A chaotic, burlesque musical duo evolving in joyful chaos, between clowning and virtuosity.
