Informations pratiques

Val d’Orger

Concert Burlesque The Recital

74 Route Nationale 14 Val d’Orger Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Compagnie Joe Sature

Une chanteuse lyrique et son pianiste tentent de garder le cap, mais rien ne se passe comme prévu.

Des gags, des dérapages virtuoses, un piano qui joue son propre rôle .. Le burlesque s’invite sur scène et frôle la catastrophe !

Samedi 19 septembre 2026 à 20h à la salle des fêtes du Val d’Orger.

dès 7 ans

Tarifs entre 2 et 8€ .

74 Route Nationale 14 Val d’Orger 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 61 27 contact@cdcla.fr

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English : Concert Burlesque The Recital

L’événement Concert Burlesque The Recital Val d’Orger a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lyons Andelle