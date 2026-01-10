Concert Burn the dress à la Petite Cure de Doulon ! La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Burn the dress est un groupe de compositions rock, porté par des sonorités acoustiques/ électroniques. Intensément féministe, Burn the dress est un quatuor chant/synthé, guitare, basse, batterie 100% féminin ou minorités de genres. On chante des luttes, des libertés… mais pas que ! On y parle d’amour aussi — au féminin. Burn the dress, c’est une musique qui crie, qui danse, qui aime, et qui brûle les injonctions !???? Né en 2025, notre projet est en pleine ascension. Nous avons réalisé notre première date aux fleurs du malt en novembre 2025 pour culture bar-bars et sommes motivé.es à continuer sur notre lancée.Instagram : @burn.the.dress———————————–Pendant le concert, le bar de la Petite Cure est ouvert, et propose boissons et petite restauration (frites, croques-monsieur) ! Ouverture du café de 18h à 22h

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300



