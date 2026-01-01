Concert Burning Heads R3vivre chemin de la Vieille Forme Rochefort

Concert Burning Heads R3vivre chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 10 janvier 2026.

Concert Burning Heads R3vivre

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

En 1ère partie R3VIVRE (Punk Rock) suivi des Burnings Heads (stake punk)
  .

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80  musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Burning Heads R3vivre

First part: R3VIVRE (Punk Rock) followed by Burnings Heads (stake punk)

L’événement Concert Burning Heads R3vivre Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan