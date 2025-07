Concert By the Gospel River Qtet & Maîtrise de Limay Festival Gospel en Bray Gournay-en-Bray

Concert By the Gospel River Qtet & Maîtrise de Limay Festival Gospel en Bray Gournay-en-Bray dimanche 30 novembre 2025.

Concert By the Gospel River Qtet & Maîtrise de Limay Festival Gospel en Bray

Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Ne manquez pas l’événement culturel et musical incontournable du Pays de Bray !

Le festival Gospel en Bray revient pour sa 16e édition, avec un programme riche en artistes de renom !

Participez au concert de clôture du festival avec le groupe By the Gospel River Qtet et la Maîtrise de Limay, pour une soirée intense mêlant tradition, émotion et puissance vocale.

En ouverture, le chœur Gospel en Bray donnera le ton avec une première partie pleine d’énergie et de générosité. Rendez-vous pour cette grande soirée de clôture dans un cadre unique, où les voix s’uniront pour célébrer la fin du festival en beauté à Gournay-en-Bray.

Au-delà des concerts, profitez également de masterclass, expositions et conférences pour une immersion complète dans l’univers du gospel du 10 au 30 novembre !

Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 13 40 17 gospelenbray@gmail.com

English : Concert By the Gospel River Qtet & Maîtrise de Limay Festival Gospel en Bray

Don’t miss Pays de Bray’s not-to-be-missed cultural and musical event!

The Gospel en Bray festival returns for its 16th edition, with a program packed with renowned artists!

Join By the Gospel River Qtet and the Maîtrise de Limay for the festival’s closing concert, an intense evening of tradition, emotion and vocal power.

Opening the evening, the Gospel en Bray choir will set the tone with an energetic and generous first part. Join us for a grand closing evening in a unique setting, where voices unite to celebrate the end of the festival in style in Gournay-en-Bray.

Beyond the concerts, enjoy masterclasses, exhibitions and conferences for a complete immersion in the world of gospel music from November 10 to 30!

German :

Verpassen Sie nicht das unumgängliche kulturelle und musikalische Ereignis im Pays de Bray!

Das Festival Gospel en Bray kehrt für seine 16. Ausgabe mit einem Programm voller renommierter Künstler zurück!

Nehmen Sie am Abschlusskonzert des Festivals mit der Gruppe By the Gospel River Qtet und der Maîtrise de Limay teil, für einen intensiven Abend, der Tradition, Emotionen und Stimmgewalt miteinander verbindet.

Der Gospelchor Gospel en Bray gibt den Ton an mit einem ersten Teil voller Energie und Großzügigkeit. Wir treffen uns zu diesem großen Abschlussabend in einem einzigartigen Rahmen, wo sich die Stimmen vereinen werden, um das Ende des Festivals in Gournay-en-Bray mit Glanz und Gloria zu feiern.

Neben den Konzerten können Sie vom 10. bis 30. November auch von Meisterklassen, Ausstellungen und Konferenzen profitieren, um vollständig in die Welt des Gospels einzutauchen!

Italiano :

Non perdetevi questo imperdibile evento culturale e musicale nel Pays de Bray!

Il festival Gospel en Bray torna per la sua 16ª edizione, con un programma ricco di artisti di fama!

Unitevi a By the Gospel River Qtet e alla Maîtrise de Limay per il concerto di chiusura del festival, una serata intensa che unisce tradizione, emozione e potenza vocale.

Il coro Gospel en Bray aprirà la serata con una prima parte piena di energia e generosità. Unitevi a noi per questa grande serata di chiusura in un ambiente unico, dove le voci si uniranno per celebrare la fine del festival in grande stile a Gournay-en-Bray.

Oltre ai concerti, dal 10 al 30 novembre si terranno masterclass, mostre e conferenze per immergersi nel mondo della musica gospel!

Espanol :

No se pierda esta cita cultural y musical ineludible en el Pays de Bray

El festival Gospel en Bray llega a su 16ª edición con un programa repleto de artistas de renombre

Acompañe a By the Gospel River Qtet y a la Maîtrise de Limay en el concierto de clausura del festival, una velada intensa que combina tradición, emoción y potencia vocal.

Para abrir la velada, el coro Gospel en Bray marcará la pauta con una primera parte llena de energía y generosidad. Acompáñenos en esta gran velada de clausura en un marco único, donde las voces se unirán para celebrar por todo lo alto el final del festival en Gournay-en-Bray.

Además de los conciertos, del 10 al 30 de noviembre habrá clases magistrales, exposiciones y conferencias para sumergirse en el mundo de la música gospel

