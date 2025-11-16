Concert Bywater Call Avoine

Concert Bywater Call

Bywater Call est un puissant groupe de soul sudiste et de roots rock composé de sept membres originaire de Toronto, au Canada. Le groupe revient pour un 3ème passage au Temps des Crises, à l’occasion d’une tournée européenne.

English :

Bywater Call is a powerful seven-piece Southern soul and roots rock band from Toronto, Canada. The band returns for a 3rd European tour at Le Temps des Crises.

German :

Bywater Call ist eine kraftvolle, siebenköpfige Southern-Soul- und Roots-Rock-Band aus Toronto, Kanada. Die Band kommt für einen dritten Auftritt im Temps des Crises zurück, anlässlich einer Europatournee.

Italiano :

I Bywater Call sono una potente band di sette elementi di southern soul e roots rock di Toronto, Canada. Il gruppo torna per la terza volta a Le Temps des Crises, nell’ambito di un tour europeo.

Espanol :

Bywater Call es una potente banda de soul sureño y rock de raíces de Toronto, Canadá. La banda vuelve para una tercera aparición en Le Temps des Crises, como parte de una gira europea.

