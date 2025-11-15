Concert Bywater Call avenue de Skibbereen Penmarch

Concert Bywater Call avenue de Skibbereen Penmarch samedi 15 novembre 2025.

Concert Bywater Call

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Transcender les genres, Bywater Call est connu pour ses concerts dynamiques et émouvants, avec des voix puissantes et une interaction passionnante entre tous les membres du groupe.

Groupe puissant de soul sudiste et roots rock de sept musiciens originaire de Toronto, au Canada, le groupe est composé de Meghan Parnell (chant), Dave Barnes (guitare), Bruce McCarthy (batterie), Mike Meusel (basse), John Kervin (claviers), Stephen Dyte (trompette) et Julian Nalli (saxophone ténor).

Cette année, Bywater Call a été nominé aux UK Blues Awards dans la catégorie Artiste de blues international de l’année, après une longue tournée en Europe. Leurs concerts ont été salués par les médias européens pendant des années, la chanteuse Meghan Parnell étant citée comme l’une des plus belles voix féminines du blues et du roots actuel.

Le groupe a également reçu de nombreuses nominations aux Independent Blues Awards et aux Canadian Maple Blues Awards, notamment dans les catégories Artiste, Artiste électrique et Meilleure chanteuse pour la saison des récompenses 2024. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

