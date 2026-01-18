Concert B’Zilo & Pat Café associatif Mareuil en Périgord

Concert B’Zilo & Pat

Café associatif 776 route du notaire Desmaison Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le duo B’ZILO & PAT vous fait voyager dans le temps au travers de chansons allant d’Edith Piaf et Nina Simone à Juliette Armanet et Lady Gaga en passant par les grandes de la soul, du blues et de la pop. Participation au chapeau.

Le duo B’ZILO & PAT vous fait voyager dans le temps au travers de chansons allant d’Edith Piaf et Nina Simone à Juliette Armanet et Lady Gaga en passant par les grandes de la soul, du blues et de la pop (Janis Joplin, Tracy Chapman, Catherine Ringer, Joan Jett, Britney Spears pour ne citer qu’elles). Les titres sont présentés et contextualisés (références à la culture populaire, cinéma, contexte géopolitique de l’époque etc…) et sont revisités de manière bien subjective par le prisme de la folk et du blues-rock. Participation au chapeau. .

Café associatif 776 route du notaire Desmaison Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 92 08 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert B’Zilo & Pat

The duo B?ZILO & PAT take you on a journey through time, with songs ranging from Edith Piaf and Nina Simone to Juliette Armanet and Lady Gaga, via the greats of soul, blues and pop. Participation by hat.

L’événement Concert B’Zilo & Pat Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-01-15 par Val de Dronne