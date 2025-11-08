Concert C Amir Tour Chartres

Concert C Amir Tour Chartres samedi 8 novembre 2025.

Concert C Amir Tour

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 39 – 39 – 64 EUR

Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00

Après son retour marquant avec le titre Sommet, hymne des Jeux Olympiques Paris 2024, plongez dans l'univers de C Amir, son nouvel album empreint de force et d'émotions.

Réservez vite vos places et laissez-vous porter par cette expérience musicale lumineuse !

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

After his landmark comeback with the track Sommet, anthem of the Paris 2024 Olympic Games, dive into the world of C Amir, his new album full of strength and emotion.

German :

Nach seinem markanten Comeback mit dem Titel Sommet, der Hymne der Olympischen Spiele Paris 2024, tauchen Sie in die Welt von C Amir ein, dessen neues Album von Kraft und Emotionen geprägt ist.

Italiano :

Dopo il suo storico ritorno con la canzone Sommet, inno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, immergetevi nel mondo di C Amir, il suo nuovo album pieno di forza ed emozione.

Espanol :

Tras su histórico regreso con la canción Sommet, himno de los Juegos Olímpicos de París 2024, sumérgete en el universo de C Amir, su nuevo álbum lleno de fuerza y emoción.

L'événement Concert C Amir Tour Chartres a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES