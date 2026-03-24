CONCERT C NOUS Clermont-l’Hérault
CONCERT C NOUS Clermont-l’Hérault vendredi 3 avril 2026.
CONCERT C NOUS
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Christine Gutknecht revient en duo avec Anne Cadillac après des années d’absence pour le plaisir de vos oreilles !
Connaisseuse de votre cave à vins préférée à ses origines, Christine Gutknecht revient en duo avec Anne Cadillac après des années d’absence pour le plaisir de vos oreilles, en formation voix & guitare, pour vous faire voyager toute la soirée sur leurs reprises jazzy, bossa, swing, et variété française ! .
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT C NOUS
Christine Gutknecht is back in duet with Anne Cadillac after years of absence, for your listening pleasure!
L’événement CONCERT C NOUS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT DU CLERMONTAIS
Prochains événements à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- TABLE-RONDE SE RÉAPPROPRIER LA PIERRE SÈCHE Clermont-l’Hérault — 27 mars 2026
- POUR EN FINIR AVEC L’ORIGINE DU MONDE DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO Clermont-l’Hérault — 28 mars 2026
- L’HOMME ET LA PIERRE SUR LA RAMASSE Clermont-l’Hérault — 28 mars 2026
- L’AUVERNE PIERRE SÈCHE ET PAYSAGES Clermont-l’Hérault — 28 mars 2026
- BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault — 28 mars 2026