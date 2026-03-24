CONCERT C NOUS

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Christine Gutknecht revient en duo avec Anne Cadillac après des années d’absence pour le plaisir de vos oreilles !

Connaisseuse de votre cave à vins préférée à ses origines, Christine Gutknecht revient en duo avec Anne Cadillac après des années d’absence pour le plaisir de vos oreilles, en formation voix & guitare, pour vous faire voyager toute la soirée sur leurs reprises jazzy, bossa, swing, et variété française ! .

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07

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English : CONCERT C NOUS

Christine Gutknecht is back in duet with Anne Cadillac after years of absence, for your listening pleasure!

L’événement CONCERT C NOUS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT DU CLERMONTAIS