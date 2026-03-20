Concert ça pique un peu by Arnaud A.

4 Rue Raoul Levavasseur Breteuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert ça pique un peu by Arnaud A.

Chansons peu éthiques ou chansons poétiques ? Entre les deux son coeur balance.

Avec sa nouvelle création, Arnaud A. vous sert ses chansons inédites qui parlent de fortune et d’infortune, de séduciton et d’emprise, de planète et de pas net, de monstres et de héros, de foot et de laurier, de la vie, del amor, de numérique et d’emmerdeurs, de retour et de futur.

Accompagné par son petit orchestre à six cordes, tantôt pop, tantôt rock, folk, jazz ou bossa-nova, sur des textes qui vous titillent joyeusement l’esprit, il vous mettra des fourmis dans les jambes et inversement.

C’est tendre, goguenard, mélancolique, ironique, déjanté, grivois ou émouvant et toujours généreux !

Arnaud A un talent éblouissant ! Raymond Lansoy (Montmartre à la une)

TARIFS Entrée libre. .

4 Rue Raoul Levavasseur Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France +33 6 08 11 28 68 contact@yacommeunlezard.com

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Concert ça pique un peu by Arnaud A.

L’événement Concert ça pique un peu by Arnaud A. Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde