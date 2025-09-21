Concert : ça swingue au musée ! Musée Sainte-Croix Poitiers

Gratuit.

Vivez un après-midi rythmé avec l’association Lemon Swing au musée !

Une occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir le Lindy Hop dans une ambiance joyeuse, inclusive et festive.

Initiation au Lindy Hop à 16h

À partir de 17h : danse libre ouverte à toutes et tous, portée par le swing décoiffant du groupe Ticket to Swing.

Une buvette tenue par L’Envers du bocal sera également présente pour rafraîchir vos papilles.

