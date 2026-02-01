Concert- Ça va jazzer dans le Bocage

SALLE MALHERBE SAINT GEORGES DES GROSEILLIERS Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Pour cette 8ème rencontre de jazz du Bocage ornais, le groupe Jazz du Lundi soir vous propose des standards de jazz dans une ambiance festive et chaleureuse. Le concert se déroulera sous forme d’un café concert avec une buvette offrant boissons diverses et gâteaux. .

SALLE MALHERBE SAINT GEORGES DES GROSEILLIERS Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 78 17 70 06 Marie.jeanson@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert- Ça va jazzer dans le Bocage

L’événement Concert- Ça va jazzer dans le Bocage Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo