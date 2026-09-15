Informations pratiques

Parthenay

Concert caché (lieu secret) // Qui Sème Le Son par Diff’art

RDV Diff’art Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Vous ne saurez pas ce que vous allez voir, ni où vous allez le voir, mais on vous garantit de passer une soirée inoubliable, d’assister à un concert magnifique dans un lieu atypique, tout en dégustant de bons produits locaux.

Laissez-vous bercer, faites confiance au festival Qui Sème Le Son !

Rendez-vous sur le parking de la salle Diff’art comme point de départ, on s’occupe de tout le reste !

Attention, réservation obligatoire avant le 28 septembre. .

RDV Diff’art Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

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English : Concert caché (lieu secret) // Qui Sème Le Son par Diff’art

L’événement Concert caché (lieu secret) // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine