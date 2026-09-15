Concert caché (lieu secret) // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay
jeudi 1 octobre 2026 · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Concert caché (lieu secret) // Qui Sème Le Son par Diff’art
RDV Diff’art Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Vous ne saurez pas ce que vous allez voir, ni où vous allez le voir, mais on vous garantit de passer une soirée inoubliable, d’assister à un concert magnifique dans un lieu atypique, tout en dégustant de bons produits locaux.
Laissez-vous bercer, faites confiance au festival Qui Sème Le Son !
Rendez-vous sur le parking de la salle Diff’art comme point de départ, on s’occupe de tout le reste !
Attention, réservation obligatoire avant le 28 septembre. .
RDV Diff’art Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
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English : Concert caché (lieu secret) // Qui Sème Le Son par Diff’art
L’événement Concert caché (lieu secret) // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine
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