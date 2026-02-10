Concert CACHEMIRE + ÆTERNA 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Concert CACHEMIRE + ÆTERNA

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Cachemire ébranle nos os à grands renforts de guitares corrosives, de batteries claquées et de textes caustiques.

Textes toujours aussi mordants, clairs, directs, pointant du doigt nos travers, absurdités, maladresses, sans jamais donner de leçon.

.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cachemire shakes our bones with corrosive guitars, slamming drums and caustic lyrics.

The lyrics are as biting, clear and direct as ever, pointing the finger at our shortcomings, absurdities and blunders, without ever teaching a lesson.

L’événement Concert CACHEMIRE + ÆTERNA Montluçon a été mis à jour le 2026-02-10 par Montluçon Tourisme