Concert Cachemire Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Concert Cachemire Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Ca fait 10 ans que Cachemire secoue le cocotier du rock français !

10 ans que Cachemire ébranle nos os à grands renforts de guitares corrosives, de batteries claquées et de textes caustiques.

Suffit Juste d’Une Seconde ne déroge pas à la règle.

Sur ce nouvel album, les aficionados retrouveront avec délectation la fibre cachemirienne tissée depuis Photochope-Moi qui électrise les poils et laque les épidermes d’une pellicule de sueur à force de marquer le beat de la tête et des talons.

Mais le temps a cette vertu qu’il permet la patine.

Le pelage de Cachemire est devenu, en une décennie, un cuir qui s’est affiné de titre en titre.

Les textes sont toujours aussi mordants, clairs, directs, pointant du doigt nos travers, nos absurdités, nos maladresses, sans jamais toutefois donner de leçon.

Rendez-vous sur le parquet impeccablement ciré de Chez Paulette, pour écouter ce groupe d’exception !Tout public

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Cachemire has been shaking up French rock for 10 years now!

10 years of Cachemire shaking our bones with corrosive guitars, slamming drums and caustic lyrics.

Suffit Juste d’Une Seconde is no exception.

On this new album, aficionados will delight in rediscovering the Kashmiri fiber woven since Photochope-Moi, which electrifies hairs and lacquers epidermis with a film of sweat as it marks the beat with its head and heels.

But time has the virtue of allowing patina.

In the space of a decade, Cashmere’s coat has become a leather that has grown finer from track to track.

The lyrics are as biting, clear and direct as ever, pointing the finger at our shortcomings, our absurdities and our blunders, without ever teaching a lesson.

Join us on the impeccably waxed parquet floor of Chez Paulette to hear this exceptional band!

L’événement Concert Cachemire Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2025-11-28 par MT TERRES TOULOISES