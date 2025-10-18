Concert Cachemire Salle des Fêtes La Bresse
Concert Cachemire Salle des Fêtes La Bresse samedi 18 octobre 2025.
Salle des Fêtes Rampe de l'Hôtel de Ville La Bresse
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 20:30:00
2025-10-18
Soutenus par quelques pointures du métier comme Didier Wampas, Antoine de Caunes et Philippe Manœuvre, les Nantais de Cachemire (clin d’œil à Led Zeppelin) revendiquent un rock’n’roll en français aux propos libertaires. Ces quatre fans de The Hives, Téléphone, Gainsbourg ou encore Gotainer, savent dépoter des morceaux concis, toniques et impulsifs qui assument pleinement leur parti pris francophone avec des textes qui sonnent bien.
En première partie, Bac Plus Zinc est avant tout un groupe d’amis, des copains d’abord . L’énergie qu’ils déploient sur scène ne laissera aucun doute à ce sujet ! Le public sera bien chauffé grâce à leurs reprises volcaniques.
Billets en prévente à l’hôtel Ibis, au Super U ou en ligne sur https://my.weezevent.com/rock-francais-cachemire-labresse. Ouverture des portes à 19h30 avec vente des billets.Tout public
Salle des Fêtes Rampe de l’Hôtel de Ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 32 50 69 76
English :
Backed by a number of big names in the business, including Didier Wampas, Antoine de Caunes and Philippe Man?uvre, Cachemire (a reference to Led Zeppelin) from Nantes, France, are committed to French-language rock?n?roll with a libertarian slant. These four fans of The Hives, Téléphone, Gainsbourg and Gotainer, know how to spice up their concise, tonic and impulsive songs, fully assuming their francophone bias with lyrics that ring true.
Opening the evening, Bac Plus Zinc is first and foremost a group of friends, copains d?abord . Their on-stage energy leaves no doubt about that! The audience will be well and truly fired up thanks to their volcanic covers.
Tickets on sale in advance at the Ibis hotel, Super U or online at https://my.weezevent.com/rock-francais-cachemire-labresse. Doors open at 7.30pm with ticket sales.
German :
Unterstützt von einigen Größen des Metiers wie Didier Wampas, Antoine de Caunes und Philippe Man?uvre, fordern Cachemire aus Nantes (eine Anspielung auf Led Zeppelin) einen Rock’n’Roll auf Französisch mit libertären Aussagen. Die vier Fans von The Hives, Téléphone, Gainsbourg oder auch Gotainer wissen, wie man knappe, tonische und impulsive Songs schreibt, die mit ihren gut klingenden Texten voll und ganz zu ihrer frankophonen Ausrichtung stehen.
Die Vorgruppe Bac Plus Zinc ist vor allem eine Gruppe von Freunden, copains d’abord . Die Energie, die sie auf der Bühne entfalten, wird daran keinen Zweifel lassen! Dank ihrer vulkanischen Coverversionen wird dem Publikum ordentlich eingeheizt.
Tickets im Vorverkauf im Hotel Ibis, im Super U oder online unter https://my.weezevent.com/rock-francais-cachemire-labresse. Türöffnung um 19:30 Uhr mit Kartenverkauf.
Italiano :
Sostenuti da alcuni dei più grandi nomi del settore, tra cui Didier Wampas, Antoine de Caunes e Philippe Man’uvre, i Cachemire (un riferimento ai Led Zeppelin) di Nantes, in Francia, sono impegnati in un rock’n’roll in lingua francese con un taglio libertario. Questi quattro fan di The Hives, Téléphone, Gainsbourg e Gotainer hanno la capacità di proporre brani concisi, stimolanti e impulsivi che abbracciano pienamente la loro inclinazione francofona con testi che suonano veri.
Ad aprire la serata, i Bac Plus Zinc sono prima di tutto un gruppo di amici. La loro energia sul palco non lascia dubbi! Il pubblico si infiammerà grazie alle loro vulcaniche cover.
Biglietti in prevendita presso l’hotel Ibis, Super U o online su https://my.weezevent.com/rock-francais-cachemire-labresse. Le porte si aprono alle 19.30 e i biglietti sono in vendita.
Espanol :
Respaldados por algunos de los nombres más importantes del negocio, como Didier Wampas, Antoine de Caunes y Philippe Man?uvre, Cachemire (una referencia a Led Zeppelin) de Nantes, Francia, están comprometidos con el rock?n?roll en francés con un sesgo libertario. Estos cuatro fans de The Hives, Téléphone, Gainsbourg y Gotainer tienen el don de ofrecer temas concisos, vigorizantes e impulsivos que abrazan plenamente su sesgo francófono con letras que suenan a verdad.
Para abrir la velada, Bac Plus Zinc son ante todo un grupo de amigos. Su energía sobre el escenario no deja lugar a dudas El público estará muy animado gracias a sus versiones volcánicas.
Venta anticipada de entradas en el hotel Ibis, Super U o en línea en https://my.weezevent.com/rock-francais-cachemire-labresse. Apertura de puertas a las 19.30 h con entradas a la venta.
L’événement Concert Cachemire La Bresse a été mis à jour le 2025-10-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES