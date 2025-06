Concert Cactus Riders + animation danse Le Palais Royan 16 août 2025 19:00

Charente-Maritime

Concert Cactus Riders + animation danse Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Si vous n’avez pas encore dansé à un concert des Cactus Riders c’est que vous n’avez pas encore assisté à un de leur show… On les connait pour leur capacité à remuer les foules et à ressusciter avec ferveur l’âge d’or du rock’n’roll.

.

Le Palais 42 avenue des Congrès

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

If you haven’t yet danced at a Cactus Riders concert, you haven’t yet attended one of their shows… We know them for their ability to stir up crowds and resurrect the golden age of rock?n?roll with fervor.

German :

Wenn Sie noch nicht auf einem Konzert der Cactus Riders getanzt haben, dann haben Sie noch keine Show von ihnen gesehen… Sie sind bekannt für ihre Fähigkeit, die Massen zu begeistern und die goldene Ära des Rock’n’Roll wieder aufleben zu lassen.

Italiano :

Se non avete ancora ballato a un concerto dei Cactus Riders, è perché non avete ancora assistito a uno dei loro spettacoli… I Cactus Riders sono rinomati per la loro capacità di far scatenare le folle e di far rivivere l’epoca d’oro del rock’n’roll.

Espanol :

Si aún no has bailado en un concierto de los Cactus Riders, es porque aún no has asistido a uno de sus espectáculos… Los Cactus Riders son famosos por su capacidad para agitar a las multitudes y revivir con fervor la época dorada del rock?n?roll.

L’événement Concert Cactus Riders + animation danse Royan a été mis à jour le 2025-05-30 par Royan Atlantique