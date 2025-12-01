CONCERT CADEAUX ROYAUX CHAPELLE DE COSPRONS

Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les voix de la Chorale Internationale Albera s’apprêtent à remplir la chapelle de Cosprons d’une lumière toute particulière.

Envie d’un moment suspendu, où les harmonies ouvrent des fenêtres sur le monde .

Un concert ouvert à tous, simple, généreux, comme un cadeau partagé.

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03

English :

The voices of the Chorale Internationale Albera are about to fill the Cosprons chapel with a very special light.

A suspended moment, where harmonies open windows onto the world.

A concert open to all, simple and generous, like a shared gift.

