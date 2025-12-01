CONCERT CADEAUX ROYAUX CHAPELLE DE COSPRONS Port-Vendres
CONCERT CADEAUX ROYAUX CHAPELLE DE COSPRONS Port-Vendres dimanche 14 décembre 2025.
Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Les voix de la Chorale Internationale Albera s’apprêtent à remplir la chapelle de Cosprons d’une lumière toute particulière.
Envie d’un moment suspendu, où les harmonies ouvrent des fenêtres sur le monde .
Un concert ouvert à tous, simple, généreux, comme un cadeau partagé.
Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03
English :
The voices of the Chorale Internationale Albera are about to fill the Cosprons chapel with a very special light.
A suspended moment, where harmonies open windows onto the world.
A concert open to all, simple and generous, like a shared gift.
