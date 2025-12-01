CONCERT CADEAUX ROYAUX

Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales

Concert festif de la Chorale Internationale d’Albéra. Entrée 10€ (bar sur place).

Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Festive concert by the Chorale Internationale d’Albéra. Admission 10? (bar on site).

German :

Festliches Konzert des Internationalen Chors von Albera. Eintritt 10? (Bar vor Ort).

Italiano :

Concerto di festa della Chorale Internationale d’Albéra. Ingresso 10 euro (bar in loco).

Espanol :

Concierto festivo de la Coral Internacional de Albéra. Entrada 10 € (bar in situ).

