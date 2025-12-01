CONCERT CADEAUX ROYAUX Montesquieu-des-Albères
CONCERT CADEAUX ROYAUX Montesquieu-des-Albères mercredi 10 décembre 2025.
CONCERT CADEAUX ROYAUX
Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales
Concert festif de la Chorale Internationale d’Albéra. Entrée 10€ (bar sur place).
English :
Festive concert by the Chorale Internationale d’Albéra. Admission 10? (bar on site).
German :
Festliches Konzert des Internationalen Chors von Albera. Eintritt 10? (Bar vor Ort).
Italiano :
Concerto di festa della Chorale Internationale d’Albéra. Ingresso 10 euro (bar in loco).
Espanol :
Concierto festivo de la Coral Internacional de Albéra. Entrada 10 € (bar in situ).
L’événement CONCERT CADEAUX ROYAUX Montesquieu-des-Albères a été mis à jour le 2025-11-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE