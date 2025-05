Concert Cadencia Project – Beaune-sur-Arzon, 7 juin 2025 20:30, Beaune-sur-Arzon.

Haute-Loire

Concert Cadencia Project Eglise Beaune-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-06-07 20:30:00

2025-06-07

Venez assister à ce concert de chansons latines et Fado.

Parking à proximité.

Eglise

Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 62 24 mairie.beaune.sur.arzon@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy this concert of Latin songs and Fado.

Parking nearby.

German :

Besuchen Sie dieses Konzert mit lateinamerikanischen Liedern und Fado.

Parkplätze in der Nähe.

Italiano :

Venite a godervi questo concerto di canzoni latine e Fado.

Parcheggio nelle vicinanze.

Espanol :

Venga a disfrutar de este concierto de canciones latinas y fado.

Aparcamiento cercano.

