Concert Cadijo Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Cadijo

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cadijo auteur-compositeur-interprète qui mêle l’énergie du Blues à la poésie de la langue maternelle ! Entre Mississipi et le Canal du Midi, il crée une musique sans frontières, où Brassens, Nougaro, B.B. King et Robert Johnson se rencontrent. Son harmonica, à la fois doux et puissant, relie

ces univers avec une harmonie parfaite. CadiJo fait résonner ses harmonicas et ses chansons depuis 30 ans d’Amsterdam à Madrid, de Lorient à Kinshasa en passant par l’Italie, le Maroc, la Guadeloupe, le Québec, le Mexique, la Bolivie, l’Arizona,… .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Cadijo

L’événement Concert Cadijo Parthenay a été mis à jour le 2026-02-03 par CC Parthenay Gâtine