Concert « Cadillac Rumble » Montrem

Concert « Cadillac Rumble » Montrem jeudi 10 juillet 2025.

Concert « Cadillac Rumble »

Salle de la Rivière Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Concert avec « Cadillac Rumble”, dans le cadre des Estivales de Montrem

Buvette et restauration sur place

Accueil dès 19h, concert à 20h30, RDV salle de la Rivière

Gratuit

La petite Ecluse 06 27 92 41 51

Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 41 51

English : Concert « Cadillac Rumble »

Concert with « Cadillac Rumble? as part of the Estivales de Montrem festival

Refreshments and food on site

Reception from 7pm, concert at 8:30pm, RDV Salle de la Rivière

Free

La petite Ecluse 06 27 92 41 51

German : Concert « Cadillac Rumble »

Konzert mit « Cadillac Rumble? », im Rahmen der « Estivales de Montrem »

Getränke und Essen vor Ort

Empfang ab 19 Uhr, Konzert um 20.30 Uhr, RDV salle de la Rivière

Kostenlos

La petite Ecluse 06 27 92 41 51

Italiano :

Concerto con « Cadillac Rumble » nell’ambito del festival Estivales de Montrem

Rinfreschi e cibo sul posto

Accoglienza dalle 19.00, concerto alle 20.30, RDV Salle de la Rivière

Ingresso libero

La petite Ecluse 06 27 92 41 51

Espanol : Concert « Cadillac Rumble »

Concierto con « Cadillac Rumble? dentro del festival Estivales de Montrem

Refrescos y comida in situ

Recepción a partir de las 19.00 h, concierto a las 20.30 h, RDV Salle de la Rivière

Entrada gratuita

La petite Ecluse 06 27 92 41 51

