CONCERT CAFÉ ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave samedi 22 novembre 2025.
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
2025-11-22
DEUX VOIX MAGNIFIQUES EN CONCERT
Voilà, dernier concert au Café Associatif de
Marquefave !!!
Cette fin d’année se termine avec 2 artistes pop, folk, soul… dans une excellente ambiance et un décor cocooning. Tout ce que l’on aime.
Venez nous rejoindre et vous verrez. .
CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE 8 Avenue François Mitterrand Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie cafeassociatifmarquefave@gmail.com
English :
TWO MAGNIFICENT VOICES IN CONCERT
German :
ZWEI GROSSARTIGE STIMMEN IM KONZERT
Italiano :
DUE MAGNIFICHE VOCI IN CONCERTO
Espanol :
DOS MAGNÍFICAS VOCES EN CONCIERTO
