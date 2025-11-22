CONCERT CAFÉ ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave

CONCERT CAFÉ ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE

CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE 8 Avenue François Mitterrand Marquefave Haute-Garonne

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

2025-11-22

DEUX VOIX MAGNIFIQUES EN CONCERT

Voilà, dernier concert au Café Associatif de

Marquefave !!!

Cette fin d’année se termine avec 2 artistes pop, folk, soul… dans une excellente ambiance et un décor cocooning. Tout ce que l’on aime.

Venez nous rejoindre et vous verrez. .

English :

TWO MAGNIFICENT VOICES IN CONCERT

German :

ZWEI GROSSARTIGE STIMMEN IM KONZERT

Italiano :

DUE MAGNIFICHE VOCI IN CONCERTO

Espanol :

DOS MAGNÍFICAS VOCES EN CONCIERTO

L’événement CONCERT CAFÉ ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave a été mis à jour le 2025-11-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE